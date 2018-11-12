Медики и спасатели рассказали о состоянии пострадавшей во время ЧП в «Арена-Сити» 5 12.11.2018, 18:02

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Фото: tut.by

В Минском торговом центре обрушилось около 150 квадратных метров потолочного перекрытия.

Во время обрушения подвесного потолка в торговом центре «Арена-Сити» в Минске пострадала девушка.

В пресс-службе Министерства здравоохранения tut.by сообщили, что во время ЧП одна из девушек получила травмы.

— С предварительным диагнозом ЧМТ она госпитализирована в БСМП, — говорит Юлия Бородун, пресс-секретарь Минздрава. — Информация о других пострадавших пока не поступала.

— На данный момент есть информация об одном пострадавшем. 24-летняя девушка, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота», — рассказали в МЧС.

Напомним, 12 ноября в 15.50 в торговом-центре «Арена-Сити» в Минске обвалился подвесной потолок. По данным МЧС, площадь обрушившихся подвесных элементов — 150 квадратных метров. Помощь спасателей не требуется.