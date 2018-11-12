Почти шесть миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов 4 12.11.2018, 19:06

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Фото с сайта tourradar.com

С начала 2018 года число постановлений об ограничении на выезд из РФ выросло на 62 процента.

С начала 2018 года количество россиян, которым Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запретила выезд за границу из-за долгов, выросло до 6 млн человек. Об этом глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил в понедельник, 12 ноября, на совещании комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, число постановлений о временном ограничении на выезд из России, которые находятся на исполнении пограничников, "более чем на 62% превысило показатель аналогичного периода 2017 года", передает DW.

В течение года судебные приставы взыскали с должников 485 млрд рублей, заявил Аристов. В частности, должники по алиментам из-за ограничения выезда погасили задолженности на сумму около 5 млрд рублей, а из-за ограничения на управление транспортом - на сумму более 2 млрд.

Механизм принудительного взыскания задолженности требуется расширить, полагает директор ФССП. Он назвал "современной общемировой тенденцией" развитие "института косвенного принуждения". К числу возможных мер Аристов отнес отказ регистрировать транспорт, отказ в допуске к экзамену на право управления транспортом, а также в предоставлении "иных услуг, не являющихся социально значимыми".

Ограничение на выезд из страны действует в России в отношении должников с 2005 года. Приставы могут вводить временное ограничение на выезд для россиян, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей по кредитам, налогам, штрафам или коммунальным услугам. Если должники уклоняются от уплаты более двух месяцев, приставы могут запретить выезд и при долге в 10 тысяч рублей. Такая же сумма закроет возможность путешествовать неплательщикам алиментов.