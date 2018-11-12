США пообещали больше санкций против РФ 1 12.11.2018, 20:24

США после «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» заявили, что продолжат вводить санкции против РФ.

Санкции будут вводиться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В заявлении указывается, что Соединенные Штаты присоединяются к европейским партнерам и осуждают фиктивные «выборы», состоявшиеся 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР».

«Вчерашние нелегитимные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом ее доверенных лиц в Донбассе», — заявил Госдеп. В ведомстве указали, что им нет места в рамках минских соглашений и в составе предусмотренных конституцией Украины властей.

Выборы в «ДНР» и «ЛНР» состоялись 11 ноября.