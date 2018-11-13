Защитник сборной США Джонатон Блум продолжит карьеру в минском «Динамо» 13.11.2018, 8:43

29-летний защитник выступал на Зимних Олимпийских играх-2018.

Американский защитник Джонатон Блум продолжит карьеру в минском "Динамо", сообщает pressball.by.

29-летний защитник выступал на Зимних Олимпийских играх-2018 за сборную США. Был задрафтован в 2007 году клубом НХЛ "Нэшвилл Предаторз".

С сезона-2015/16 выступал в КХЛ за "Адмирал", с сезона 2017/18 — игрок "Сочи". Затем был в "Торпедо", но летом хоккеист расторг контракт с нижегородским клубом по семейным обстоятельствам.

Блум сыграл в КХЛ 158 матчей и набрал 79 (12+67). В НХЛ Блум выступал за "Нэшвилл" и "Миннесоту", где провел в общей сложности 122 матча и набрал 26 (7+19) баллов.

"Достигнута договоренность о подписании защитника Джонатона Блума. В ближайшее время ждем американца в расположении "Динамо"! Welcome!" — говорится в сообщении твиттера ХК "Динамо-Минск".