Золотые апостолы: кто похитил драгоценные реликвии белорусских магнатов? 3 13.11.2018, 10:21

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Детективная история о наследии Радзивиллов.

Дюжина апостолов – величественные фигуры из золота, изготовленные в человеческий рост, были подарены роду князей Радзивиллов самим Папой Римским в начале XVII-го века. Считается, что драгоценные артефакты бесследно пропали из замка в Несвиже (территория нынешней Беларуси) во время войны с французами 1812 года. Старая история по сей день не дает покоя историкам и коллекционерам антиквариата, пишет litvin.pl.

Несвижский замок хранит тайны утраченных сокровищ знатного рода литвинских магнатов. Их богатства не шли в сравнение с состоянием даже правящей королевской династии Речи Посполитой. Не зря Радзивиллов в то время все справедливо считали некоронованными королями! О богатствах князей на протяжении веков сочиняли предания, будоражившие умы.

«В подземелье замка… золотые слитки, уложенные до самого потолка. Золота было на сотни пудов, множество золотых украшений да 12 апостолов из этого металла и серебра, усыпанных драгоценными камнями», – это строки из донесения М. Репнина, российского посла в Речи Посполитой Екатерине II.

А вот что писал министр иностранных дел Российской империи Адам Чайторыйский: «Богатый замок в Несвиже… одних только украшений набралось на 5 или 10 миллионов дукатов… Но нет ничего дороже, чем коллекция «12 апостолов»…».

Сегодня на экскурсиях по замку посетителям рассказывают легенду о хранительнице этих пропавших богатств – Черной Даме, которая является ночами и бродит по пустынным залам. Это призрак Барбары Радзивилл, супруги польского короля Сигизмунда Августа, которую еще называют Джульеттой белорусского Средневековья. Имевщая 38 только официально всем известных любовников и ненавидимая своей свекровью, прекрасная королева якобы была ею и отравлена. Но супруг любил свою неверную вторую половину безгранично. Он попытался обнять видение Барбары, явившееся ему однажды ночью, чем навсегда приковал ставший неприкаянным дух к здешним пенатам.

Другая легенда гласит, что 12 золотых апостолов не зря не могут найти: это оберег земли белорусской: пока они находятся в ней, никакие напасти не могут одолеть живущий здесь народ, поставить его на колени…

1812-й год. Все сокровища рода по наследству переходят к старшему сыну Доминику Радзивиллу. Князь мечтал о возрождении былой славы Речи Посполитой и потому он с надеждой не только встретил войска Наполеона, но и вступил в них. С пятью тысячью своих улан отравился с армией Наполеона покорять столицу Российской империи. Но под Москвой французов ожидали ужасы русской зимы и ожесточенное сопротивление царской армии.

Князь Доминик Радзивилл унес в могилу тайну золотых апостолов своего рода.

Отряд Доминика понес большие потери при отступлении к западной границе вместе с французами. Князь Доминик решил посетить на исходе 1812 года свое родовое гнездо. Заглянув буквально мимоходом в родовой замок, Доминик понимал последствия своего предательства и наказал эконому немедленно эвакуировать все богатства. А сам отправился в Вильно.

Вывезти сокровища княжеским слугам не удалось: слишком стремительно подступили русские войска. Эконом вынес, что смог, в подземелье и ведущие туда подземные ходы взорвал. Тайны он не выдал и был повешен оккупировавшими замок царскими драгунами. Не успел ничего рассказать своим наследникам и князь Доминик Радзивилл: вскоре от ран скончался в Вильно.

1942-й год. Советская Беларусь находится под властью оккупировавших ее германских войск. Посланцы рейхсфюрера Гиммлера тоже интересуются апостолами старинного литвинского рода. Душа Третьего рейха – мистическая организация «Аненербе» – ищет по всему миру дающие неземную силу обычным людям артефакты: Чашу Грааля, Ковчег Завета, Копье Судьбы… Среди этих всемогущих артефактов и утерянные 12 апостолов в Несвиже. Город и его окрестности немцами вдоль и поперек перерыты, парк у замка в Несвиже и подходы к нему просканированы металлоискателями. Но… увы! Зондеркоманды Гиммлера не нашли тайных галерей под землей.

После изгнания гитлеровцев из Несвижа в старом замке, как было замечено местными жителями, стала появляться Черная Дама. Есть предположение, что таинственное привидение замка в Несвиже начало являться в замке именно с приходом сюда адептов мистической организации Анненербе. Быть может, нацистские мистики тогда слишком близко подошли к разгадке тайны захоронения сокровищ?! И тем самым нарушили покой духа, охранявшего сокровища?

2012 год. Правительство уже независимой Республики Беларусь решило восстанавливать Радзивилловский замок. Работы развернулись на широком фронте. В процессе реставрации был найден неизвестный до этого времени подземный ход, своды которого были выложены кирпичами. В конце хода – обрушение, похоже, вызванное взрывом. Быть может, это и есть та самая дорога, ведущая к сокровищам, которую ищет уже два столетия не одно поколение исследователей?!