Марионеткам руки не подают 2 Виталий Портников

13.11.2018, 20:07

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Виталий Портников

Чем государство отличается от оккупированных территорий.

На фоне отслеживания так и не состоявшейся в Париже встречи президентов России и Соединенных Штатов почти незамеченной прошла другая встреча – общение Владимира Путина с президентом Республики Косово Хашимом Тачи. С рукопожатием, обменом мнениями, все как полагается. И с обещанием признать договоренности Косово и Сербии, если таковых удастся достичь. И это при том, что в Москве не признают независимости Косово и считают эту страну частью Сербии. И это при том, что многие считали признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии "ответкой" за Косово, за признание независимости этой страны Западом.

Но посмотрите – никто на Западе не собирается общаться с президентами Абхазии и Южной Осетии, встречаться с президентом Приднестровья, признавать "выборы" в "ДНР" и "ЛНР". А Путин, между тем, жмет руку Хашиму Тачи, основателю и бывшему командиру Армии освобождения Косово – той самой армии, которой в Сербии еще недавно пугали детей!

А почему? А потому что Косово – как бы не относиться к самому процессу получения независимости этой страной – состоявшееся государство, позиции которого нельзя игнорировать, с которым приходится считаться. И об этих позициях приходиться, пусть и стиснув зубы, говорить с президентом самого Косово.

А Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, "народные республики" Донбасса – это просто регионы, оккупированные Россией. У них нет государственной субъектности. Даже когда жители этих регионов пытаются избрать свою власть, им все равно навязывают гауляйтеров. И еще они находятся на содержании Москвы. И под присмотром российских "кураторов" и военных.

Именно поэтому Путину пришлось пожать руку Хашиму Тачи. А разнообразные Пушилины никогда не дождутся рукопожатия от руководителей стран цивилизованного мира. Марионеткам руки не подают.

Виталий Портников