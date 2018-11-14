На трассе Орша — Могилев в кюветах автобус, фура, легковушки 2 14.11.2018, 12:59

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Фото: скриншот с видео vk.com/mogilev_auto_club​

Первые жертвы снега в Беларуси.

Утром 14 ноября на трассе Орша — Могилев случилось много ДТП. На видеороликах, которые появилась в vk.com/mogilev_auto_club, можно увидеть, что в кюветах оказались автобус (пассажиры якобы не пострадали) и фура, сообщает Еврорадио.

Свидетели говорят и о легковушках. Причина происшествий — сложные погодные условия: мокрый снег и дождь. Свидетели утверждают, что у большинства из транспортных средств, попавших в ДТП, — летняя резина.

Подобные происшествия случились утром в среду и в других регионах страны. В Сморгонском районе в кювете оказалась маршрутка, в больницу попали двое мужчин.

Фото: скриншот с видео vk.com/mogilev_auto_club​