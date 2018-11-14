«Назревает скандал»: Могилевских ИП загоняют на платные семинары 1 14.11.2018, 17:19

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Предприниматели возмущены «принудиловкой».

С редакцией mspring.online связался предприниматель, который сообщил о «принудиловке» со стороны государственного общественного объединения «Знание».

На условиях анонимности бизнесмен рассказал, что местных индивидуальных предпринимателей загоняют на семинары, посвященные налоговым выплатам:

— В области есть организация Белорусское общество «Знание». Оно занимается «ликвидацией безграмотности» в области налогового и иного законодательства. Так вот ИП и прочих коммерсантов она уже достала. За одно занятие в октябре и ноябре просит около пятидесяти рублей от слушателя. Я бы сказал, что назревает скандал, — сказал бизнесмен.

Он рассказал, что 14 ноября их вновь «загоняют силой на лекцию» [разговор состоялся 13 ноября, — прим.].

Согласно программе, 14 ноября состоялся информационно-практический семинар по теме «Вопросы исчисления косвенных налогов и налога на доходы при осуществлении субъектами хозяйствования внешнеэкономической деятельности». Занятие проводили специалисты из налоговой инспекции.

По телефону в обществе «Знание» вопрос о «принудиловке» восприняли с удивлением. Как сообщил правозащитник Александр Бураков, который связался по контактному номеру, указанному в объявлении, там ему сказали, что посещение лекций-семинаров ОО «Знание» является добровольным.

— Мы ждем на семинары только тех, кому интересна данная тема, — сообщили в «Знании».

Белорусское общество «Знание» — государственное общественное объединение, которой своей целью ставит «распространение научных знаний, усиление их влияния на развитие инновационного мышления и социальной активности граждан, утверждение здорового образа жизни, обеспечение стабильности и гражданского согласия в Республике Беларусь».