Бывший глава КГБ Сухоренко уволился из Банка Развития 14.11.2018, 21:22

Степан Сухоренко

Степан Сухоренко «прославился» своими заявлениями «про крыс» на выборах в 2006 году.

Возглавлявший КГБ в 2005—2007 гг. Степан Сухоренко с 2017 г. работал в Банке развития. Туда он пришел по приглашению Сергея Румаса (бывшего председателя правления банка, а ныне премьер-министра) и возглавлял управление безопасности и защиты информации.

Как стало известно «Нашей Ниве», Сухоренко там уже не работает, что подтвердили и в Банке Развития. Известно, что 61-летний Сухоренко покинул пост еще летом. Но причины увольнения и нынешнее место его работы пока неизвестны.

Степан Сухоренко запомнился своими заявлениями про крыс. Якобы в день выборов в 2006 году оппоненты Лукашенко намеревались отравить водопровод дохлыми крысами. Сухоренко уверял, что оппозиция планировала взрывы в школах и силовой захват власти при помощи боевиков из Украины, Грузии и бывшей Югославии. Правда, за раскрытием «заговора» так и не последовало судебных процессов над «террористами».

После увольнения из КГБ Сухаренко на протяжении семи лет являлся послом Беларуси в Армении.