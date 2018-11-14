В Сингапуре Путина проверили на металлоискателе 3 14.11.2018, 23:23

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Проходя сквозь рамку президент РФ зазвенел.

Президента России Владимира Путина проверили на металлоискателе в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Это была без преувеличения уникальная ситуация. В таких случаях президенту, да что там, любому министру открывают какой-нибудь дополнительный проход, который всегда есть и отгорожен какими-нибудь столбиками с красной ленточкой, которую просто снимают, а потом опять вешают между столбиками, да и все. И всем удобно, и без последствий для всех. Но тут все вышло принципиально иначе. Президента России обязали пройти сквозь рамку, и видимо, не случайно. То есть теперь службе безопасности предстояло сделать следующий шаг: если у него есть с собой что-то не то, то есть если он, грубо говоря, зазвенит, то надо предложить ему вынуть все это из карманов и пропустить это сквозь ленту с рентгеном. А как иначе?

И ведь Владимир Путин зазвенел. Если до этого я все это видел, то теперь услышал.

О том, что это было, можно только предполагать. И поверьте, есть люди, которые с той секунды только это и делают. И говорят теперь, что даже если бы он вытащил из карманов все, что, по мнению службы безопасности, могло зазвенеть, например, тайный мобильный телефон, о существовании которого столько лет говорят все, кто про это ничего не знает, то звон все равно никуда бы не делся, сколько бы раз его сквозь эту рамку ни попросили еще пройти», — пишет автор статьи «Коммерсанта».

Корреспондент добавляет, что помощнику президента РФ Юрию Ушакову устроили личный досмотр в автобусе.

В Сингапуре 14 ноября проходит саммит Россия — АСЕАН, в котором принимает участие Владимир Путин. 14–15 ноября там же пройдет Восточноазиатский саммит.