Профсоюз РЭП: Победа будет за рабочими 15.11.2018, 12:05

иллюстрационное фото

Бригада строителей из Слонима, которой несколько месяцев не платили зарплату, вступила в независимый профсоюз.

13 ноября суд Первомайского района Минска под председательством Евгения Навроцкого начал рассматривать иск бригады строителей (16 человек) из Слонима к ООО «СтильСтандартСтрой», пишет praca-by.info.

Интересы строителей представляет правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Компания не заплатила работникам за июль и часть августа в этом году. А с четырьмя строителями организация вообще не заключила договоров подряда, хотя и перечисляла деньги на карточку.

В начале октября строители обратились за юридической помощью в профсоюз РЭП.

Каждый истец требует взыскать с ООО «СтильСТандартСтрой» около 4 тысяч рублей. Позиция ответчика, озвученная адвокатом, сводится к следующему: всем рабочим, у которых есть договора подряда, компания должна небольшие деньги за август; оставшимся четырем строителям, работавшим на «честном слове», организация вообще ничего не должна.

В суде истцы пояснили, что с марта 2018 года они работали в Осиповичском районе на объекте ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; дочернее предприятие «Газпрома» рассчиталось с ООО «СтильСтандартСтрой», но директор отказался заплатить рабочим.

Строители работали по 9-11 часов в сутки, потому что до момента окончания работ компания хорошо оплачивала их труд: по 11 рублей 70 копеек в час.

В суде выяснилось, что объект, на котором производились работы, обнесен забором в 3 метра, на стройку рабочих пропускала охрана – посторонние никак не могли попасть на объект. Работу контролировали два прораба, которые вели учет отработанного времени на ноутбуках – к июню техника внезапно «сдохла». Но строители успели сфотографировать табеля учета рабочего времени с ноутбука на телефоны.

Суд затребовал ряд документов: договоры подряда или субподряда, которые заключала ООО «СтильСтандартСтрой» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», документы о том, на каком основании перечислялись деньги рабочим, с которыми не заключались договора подряда. Судья попросил истцов распечатать фотографии, сделанные строителями с ноутбуков прорабов. И запросил у операторов мобильной связи распечатки местонахождения телефонов строителей в июне-августе 2018 года.

– Мы уверены, что победа будет за рабочими, - прокомментировал Юрий Беляков.