Из-за санкций могут заблокировать зарплатные карты россиян 1 16.11.2018, 10:47

Центробанк РФ заявил об угрозе санкций против карт «Мир».

Банк России готовится к возможному введению санкций против национальной платежной системы "Мир", к которой в принудительном порядке подключили всех бюджетников страны. Подготовка идет с августа, когда появились сообщения о возможном ужесточении санкций США, заявила в четверг на встрече с банкирами замначальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ Светлана Ромашкина, пишет finanz.ru.

По ее словам, работа началась после того, как о санкциях сообщили "по телевизору".

"С того дня, как было объявление по телевизору о том, что где-то кто-то опять планирует новые санкции ввести, мы бегаем и ищем пути для того, чтобы предохраниться, предусмотреть возможные способы защиты", - цитирует Ромашкину ТАСС.

"Мы бегаем без устали два месяца. Честно скажу, иногда по ночам", - заявила представитель ЦБ.

При этом Ромашкина призналась, что точно не знает, будет ли готова национальная платежная система к новым санкциям. Она выразила надежду, что возможные санкции не повлияют на нее.

Национальная платежная система "Мир" была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

С начала года в конгресс США было внесено 6 законопроектов об ужесточении санкций против России. Два из них включают ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов, олигархов и государственных предприятий, запрет на инвестиции в российский госдолг и операции с российскими госбанками.

Также предусмотрен запрет на "выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации".