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Названа самая популярная еда будущего

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  • 16.11.2018, 16:26
  • 2,035
Питайя

Эксперты составили список «модных» продуктов.

Сотрудники супермаркета Whole Foods — эксперты, специализирующиеся на потребительских предпочтениях в области еды и напитков, — составили список самых «модных» продуктов 2019 года. Об этом сообщает Independent (перевод — lenta.ru).

Исследователи утверждают, что наиболее популярными станут блюда западного побережья Северной и Южной Америки, Азии и Океании, а также редкие продукты, такие как каракатица, креветочная паста и водоросли. Кроме того, экзотические фрукты (например, гуава, маракуйя и питайя) заменят привычные бананы и яблоки.

Еще более востребованной станет обогащенная пробиотиками еда (гранола, овсянка и батончики со злаками) и содержащие жиры закуски: куриные и мясные чипсы или попкорн.


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