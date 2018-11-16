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«С легким паром»: в Беларуси будут регулировать цены на бани

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  • 16.11.2018, 19:05
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C 1 декабря услуги бань внесут в список «социально значимых услуг».

Услуги бань общего пользования и душевых, расположенных в сельской местности, с 1 декабря внесут в список социально значимых услуг, тарифы на которые регулируют облисполкомы и Мингорисполком, пишет «Беларусь и мир».

Это предусмотрено постановлением Совмина от 14 ноября №818.

Как поясняют в МАРТ, оно принято во исполнение комплекса мер по обеспечению жителей Беларусь общедоступными и качественными услугами бань и душевых на 2018-2020 годы.

Постановление также позволит направлять средства местных бюджетов на финансирование (субсидирование) деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих банные услуги.


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