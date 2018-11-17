Опять 25 тысяч Кирилл Нежданский

17.11.2018, 22:06

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В Беларуси системный кризис госуправления.

Все издержки невнятного, декларативного, чрезвычайно инерционного стиля целеполагания и постановки задач, практикуемого белорусской бюрократией, всплыли 8 ноября во время инспекционной поездки нового премьера по Минской области. Как нетрудно догадаться, одной из целей поездки стал многострадальный завод СЗАО «БелДжи» - пионер легкового белорусского автомобилестроения.

Прошлого главу правительства мы уже видели за рулем Geely. Андрей Кобяков тогда, в июле 2016г., довольно дельно и справедливо ругал менеджмент СЗАО за долгую раскачку. Но в конце концов экс-премьера уболтали и он принялся в восторге закатывать глаза: «У нас никогда не было производств такого уровня роботизации, автоматизации. Это для нас новый уровень». Новый уровень в сочетании со старыми привычками дал о себе знать в 2017-18гг., когда вскрылись проблемы со сваркой и покраской и пришлось назначать антикризисным и.о. гендиректора СЗАО «БелДжи» замминистра промышленности Геннадия Свидерского.

Если верить пресс-службе премьера, Сергей Румас посетил цеха сварки, окраски и сборки «БелДжи», где произнес следующую краткую речь: «На следующий год у нас стоит амбициозная задача - произвести и продать 25 тыс. автомобилей.

Это большой объем, но эта цифра достижима. Руководство предприятия видит, как им выполнить планы продаж. Примерно 30% поступит на внутренний рынок и 70% - на экспорт, в основном в РФ. Государство со своей стороны принимает все меры для того, чтобы помочь предприятию выйти на запланированные объемы для своевременного обслуживания кредитов. 25 тыс. автомобилей в 2019г. - достаточная цифра для того, чтобы предприятие самостоятельно рассчитывалось по всем обязательствам». Хорошо сказано, спору нет.

Проблема в том, что в ноябре 2017г., когда «первый белорусский легковой автомобиль» GeelyAtlas NL3 презентовал лично глава государства, задача произвести 25 тыс. автомобилей ставилась на текущий, а не на будущий год. А в будущем году объем производства должен был вырасти еще на 10 тыс.

Справка: Согласно расчетам, озвученным в ноябре 2017г. для Лукашенко, прогнозный объем производства СЗАО «БелДжи» в 2018г. должен был составить 25 тыс. машин в год, в 2019г. - 35 тыс., в дальнейшем - 60 тыс. (проектная мощность нового завода) и даже 120 тыс. ежегодно. Было заявлено, что рентабельность производства достигается при сборке 35 тыс. автомобилей в год. Фактически за январь-сентябрь 2018г. на предприятии произведено более 5,4 тыс. легковых автомобилей.

Чуть лучше с локализацией: согласно прошлогодним расчетам экс-вице-премьера Владимира Семашко, в 2018г. она должна была составить 52,27%. 8 ноября Свидерский доложил, что уже достигнут рубеж в 50%. Объемы антикризисный и.о. из Минпрома спрогнозировал такие же, как и премьер, - 25 тыс.: «На основании анализа рынка мы составили бизнес-план. Он еще окончательно не утвержден, но мы перед собой ставим задачу в следующем году выйти на производство 25 тыс. автомобилей».

Так выходите уже! А то мы тут заждались, поскольку вместе с Лукашенко надеялись, что 25 тыс. Geelyсойдут с конвейера в нынешнем году.

Естественно, речь не о том, что в вечном невыполнении планов по первой белорусской легковушке виноваты персонально Свидерский, Семашко и т.п. вплоть до новоназначенного Румаса.

Вопрос даже не в том, откуда берутся красивые цифры, а в том, почему они систематически оказываются невыполнимыми, несмотря на жесткую административную накачку и массированную господдержку (или благодаря им?). Очевидно, что это системный кризис и отечественная система госуправления не выйдет из него, не научившись изъясняться, думать и руководить по-новому.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»