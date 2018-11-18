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В Иране вспыхнули беспорядки против властей

  • 18.11.2018, 10:14

Рабочим в стране не платят зарплаты.

Сотни людей в иранской провинции Хузестан протестовали против руководства сахарной фабрики «Хафт Таппе» и скандировали антиправительственные лозунги, сообщает «Росбалт».

Работники предприятия в городе Шуш требовали выплат зарплат за прошлый месяц, некоторые рабочие пришли на пятничную молитву в мечеть и отказались из нее уходить. Они окружили имама, который был вынужден спасаться бегством.

По данным Al-Arabiya, беспорядки на заводе начались 5 ноября после ареста руководителей предприятия. С тех пор недовольство вылилось в новые требования — выплаты зарплаты, участия трудящихся в доходах завода и его приватизации.


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