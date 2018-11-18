«Это были 1990-е, мы играли как могли» 1 18.11.2018, 13:36

Фото: Everyeye

Белорусы вспоминают игровые автоматы Минска.

Это было время, когда во многих семьях появились 8-битные приставки «Денди» и «Сюбор», а у более состоятельных даже 16-битные Sega и дети. Время, когда родители стращали малолетних геймеров пугалками «долго не играй, кинескоп посадишь!». Время, когда мы уходили из серой перестроечной реальности в черно-белую (а особо состоятельные — в цветную) виртуальную реальность. Но была еще одна сторона игрового мира, про которую редко вспоминают, — аркадные игровые автоматы, пишет читатель onliner.by Дмитрий:

- Одна только фраза «ходили на игровые автоматы» могла повергнуть родителей в шок, сравнимый с признанием «ходили за гаражи». Все потому, что разницу между аркадным игровым автоматом и игорным видеослотом советские родители понять попросту не могли — ящик с кнопками и что-то мельтешит на экране…

Это был свой мир с играми, не доступными ни на «Денди», ни на Sega, ни на персональном компьютере. О местах, где есть такие автоматы, узнавали от друзей и знакомых. Места эти были весьма злачные и зачастую делили площади с теми самыми «казиношными» автоматами и соответствующей публикой. Расскажу о тех, в которых довелось побывать лично мне.

Конечно же, в первую очередь это зал в парке Челюскинцев — маленькое помещение с изношенными автоматами и позеленевшими экранами. Там советские автоматы «Морской бой», «Тир» и прочие соседствовали с такими зарубежными хитами, как Double Dragon, Street Fighter II и продвинутый аналог «Контры» — Midnight Resistance.

Также на помощь юным игроманам приходили дома быта, например у Комаровского рынка, где можно было отыскать такие эксклюзивы, как Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs, Vendetta, игры жанра beat'm'up с на то время очень продвинутой боевой системой и возможностью бросать врагов через плечо, добивать лежачих противников не только ногами, но и, к примеру, цепью.

Оплата производилась как советскими 15-копеечными монетами, так и специальными жетонами. Автоматы располагались и в переходах некоторых станций минского метрополитена (если не изменяет память, одна такая точка была на «Институте культуры»). Несмотря на близость работников метро и милиции, «монетный детский рэкет», как и во всех подобных местах, процветал. Посещая малознакомую точку, легко можно было остаться без денег и/или с разбитым носом.

Затрагивая тему «детского криминала» в данной среде, нельзя обойти вниманием игровой зал в микрорайоне Шабаны, который располагался на площадях видеозала «Полонез». Как бы это иронично ни звучало, в 15 метрах от помещения находилось местное отделение милиции.

Фото: sovetskieigrovyeavtomaty

Технической особенностью данного заведения было то, что устройства для приема монет здесь были заблокированы. Жетоны для аппарата «начислял» при помощи установленной у него системы управления находившийся в зале кассир-оператор. Не могу судить, какие цели ставили владельцы этой точки, внедряя такую систему. Но от находчивых школьников, умеющих обманывать автоматы всякими монетками на ниточке и прочими «гаджетами», система была защищена полностью.

Что касается игр, то в «Полонезе» тоже был популярен Double Dragon. Здесь же можно было найти и такие редкие для белорусской столицы проекты, как Vandyke, Rygar и Karate Champ. Последний интересен тем, что управление в нем осуществлялось двумя стиками вместо куда более распространенной схемы «стик + кнопки».

Позднее в Минском дворце детей и молодежи появились современные автоматы с недоступными домашним игрокам Metal Slug и интерактивным шутером Area 51 со световым пистолетом.

Кульминацией и в то же время лебединой песней в истории минских аркадных автоматов можно считать открытие зала Q-zar в парке Челюскинцев. Там, помимо самого лазерного пейнтбола, на втором этаже находился огромный зал, где были собраны десятки современных автоматов с Soul Edge, Tekken 2 и Ultimate Mortal Kombat 3, опережавших по качеству картинки игровые приставки.

Фото: Pinterest

А как вам такая уникальная штука, как X-MEN? На этом автомате с помощью огромного сдавленного «лампового» экрана можно было одновременно играть вшестером. Крутота!

Увы, с течением времени подобные залы стали стремительно закрываться, уступая место компьютерным клубам и прокатам видеоприставок. А супергерои из 1990-х постепенно уступили место безликим спецназовцам из Counter-Strike.