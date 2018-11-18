Из-за снегопада в Бресте образовались пробки, на дорогах города – десятки ДТП 3 18.11.2018, 16:22

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Фото: группа в Viber «Дорожный патруль Брест»

Коммунальные службы оказались не готовы к снегопаду.

Интернет-пользователи, которые успели выехать на дороги Бреста в снежное воскресенье 18 ноября, не советуют горожанам выходить из дома без надобности, передает «Брестская газета».

Фото: группа в Viber «Дорожный патруль Брест»

Так, сервис «Яндекс. Пробки» на 14.20 воскресенья сообщает о затруднении движения на улице Брестских девизий от микрорайона Северный до Республиканской, на улице Ленина от Пушкинской до Гоголя, на бульваре Космонавтов от Дзержинского до проспекта Машерова, на Машерова от бульвара до МОПРа, на Пушкинской от Кирова до Пионерской, на протяжении всей улицы Пионерской, на улице Московской от Кобринского путепровода до улицы Шлюзовой и от Ландшафтной до Брестского переулка, на Варшавском шоссе от Краснознаменной до 28 Июля, на протяжении улиц 28 Июля и Суворова.

Фото: группа в Viber «Дорожный патруль Брест»

Также портал сообщает о 7 ДТП в городе. Так, 2 аварии произошли на улице 28 Июля, по одному на Варшавском шоссе, Московской, у подъезда к Березовскому мосту, на углу Ковельской и Жукова, на закруглении 2-го Западного тупика.

Фото: группа в Viber «Дорожный патруль Брест»

По мнению интернет-пользователей, коммунальные службы оказались не готовы к снегопаду. Однако на сайте горисполкома такие догадки опровергаются. Еще 15 ноября заместитель директора по санитарии «Коммунальника» Олег Нестерчук сообщил, что предприятие почти подготовило песчано-соляную смесь. На этот сезон запланировано использовать около 20 тысяч тонн смеси. Еще 1200 тонн чистого песка наполнят ящики для посыпания тротуаров и пешеходных переходов.

Фото: группа в Viber «Дорожный патруль Брест»

В случае резкого ухудшения погодных условий на улицах появятся 29 пескоразбрасывателей, 14 фронтальных ковшовых погрузчиков, 11 тракторов с отвалом и щеткой, 20 самосвалов для вывоза снега, снегопогрузчик с конвейером и экскаватор.

Фото: группа в Viber «Дорожный патруль Брест»

Руководство «Коммунальника» организовало дежурство инженерно-технических работников, пескоразбрасывательной техники и средств погрузки песчано-соляной смеси. При обильном снегопаде помочь коммунальникам готовы были 15 предприятий города, способных предоставить 160 единиц дополнительной техники, среди которой экскаваторы, самосвалы и грейдеры.

Фото: группа в Viber «Дорожный патруль Брест»

Фото: группа в Viber «Дорожный патруль Брест»