Лига наций: Драгун забил пятый гол и делит первое место в списке бомбардиров
- 18.11.2018, 20:58
Полузащитник сборной Беларуси отличился в матче против Сан-Марино.
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций Беларусь играет с Сан-Марино, передает «Трибуна».
Первый мяч в ворота сан-маринцев забил полузащитник Станислав Драгун. Это 5-й гол белоруса в Лиге наций.
Гол Станислава Драгуна в ворота сборной Сан-Марино.#БелыяКрылы #СборнаяБеларуси #SMRBLR #ЛигаНаций pic.twitter.com/veu010PSoF— АБФФ (@BelFootFeder) 18 ноября 2018 г.
Также 5 мячей забили Юра Мовсисян (Армения) и Александр Митрович (Сербия).