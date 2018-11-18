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Лига наций: Драгун забил пятый гол и делит первое место в списке бомбардиров

  • 18.11.2018, 20:58
Станислав Драгун

Полузащитник сборной Беларуси отличился в матче против Сан-Марино.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций Беларусь играет с Сан-Марино, передает «Трибуна».

Первый мяч в ворота сан-маринцев забил полузащитник Станислав Драгун. Это 5-й гол белоруса в Лиге наций.

Также 5 мячей забили Юра Мовсисян (Армения) и Александр Митрович (Сербия).


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