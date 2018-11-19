Наша герилья, или как партизаны Калиновского боролись с царскими войсками 19.11.2018, 9:16

Калиновцы развернули в Беларуси так называемую «рельсовую войну».

Вести о победоносных кампаниях «краснорубашечников» Гарибальди заставляли петербургских студентов мечтать о грядущей свободе. Революция казалась так близка. Надо было только сплотить ряды и развернуть красные знамена, чтобы пали все монархии Европы. Кто-то из студенческой молодежи не ограничивался одними мечтами, а действовал. Петербургские парни оказывались в Сицилии, в Неаполе, где пополняли ряды гарибальдийцев, боровшихся за единую Италию, пишет litvin.pl.

Джузеппе Гарибальди в разные эпохи: 1848 год (Венеция), 1860 год (Сицилия) и 1859 год (Ломбардия)

Возможно, и юный Константин Калиновский отправился бы к южным морям воевать с австрийцами. Но он выбрал иной путь. Его дорога была связана с родной Литвой-Беларусью, где назревала революция. Опора восстанию, как полагал Кастусь, была в простых литвинах, трудившихся на скромных наделах, чтобы прокормить царских чиновников и генералов.

Кастусь Калиновский -- на фото 19 века и в современной белорусской графике

Возглавив Литовский провинциальный комитет, Калиновский возвестил свою программу в прокламациях, которые быстро разошлись по всей Литве-Беларуси. Главной целью борьбы объявлялась земля и воля. Во многом взгляды Калиновского как идеолога мужицкой революции в Северо-Западном крае сходились с взглядами российских революционеров-народников.

Но, кроме политических целей, Кастусь Калиновский предлагал повстанцам четко разработанную тактику военных действий. Сражаться с царскими солдатами партизаны должны были уже опробованными в мировой истории методами герильи.

Повстанцы 1863 года

Белорусская герилья (так называлась война испанцев против Наполеона в начале 19 века) предполагала, как мыслил Калиновский, всенародное участие. Восставшие не имели права находиться на одном и том же месте более суток, в лесах они должны были возводить опорные пункты, где находились склады с оружием, продовольствием и боеприпасами.

Передвигались отряды стремительно.

Каждый отряд партизан имел свою конную группу разведчиков. Именно таким образом происходили действия партизанских отрядов во главе с Звеждовским на Могилевщине.

Так читали в белорусской глубинке листы Калиновского

У Игната Арамовича есть мемуары, в которых он рассказывает о способах действиях партизан Калиновского в восстании 1863 года. Он описывал бои на Гродненщине. Во многом тактика партизан напоминала способ действий, который применялся белорусскими народными мстителями в 1940-е годы против нацистов.

Это калиновцы развернули так называемую «рельсовую войну». Они уничтожали станционные склады, подвижной состав на путях. Прерывали телеграфное сообщение. Царские власти были вынуждены выставить армейские подразделения вдоль железнодорожных путей «Варшава-Вильно».

Капитуляция отряда постанцев царским генералам

Выловить всех партизан в лесах царским генералам не представлялось возможным не только из-за недостатка воинских подразделений, из-за лучшего знания местности калиновцами. Повстанцев поддерживали крестьяне. У отрядов Калиновского всегда находились отважные информаторы, которые сообщали о всех передвижениях российских войск.

Российским генералам приходилось прибегать к методам устрашения. Казаки и драгуны не только порой самовольно вешали подозрительных крестьян, считавшихся связниками партизан.

Случались и массовые акции устрашения. Например, некоторые хутора или деревни сжигали со всеми постройками. Причем каратели сгоняли в предназначенную к преданию пламени деревню все население округи. Население сожженных деревень признавалось мятежным и подлежало массовой высылке в Сибирь.

При это страдали даже неповинные мужики-литвины, которые порой совсем не разделяли убеждений калиновцев. Генерал-губернатор Михаил Муравьев в ответ на упреки интеллигентов отвечал, что лучше он запорет или вышлет сотню невинных, но зато тысячи бунтовщиков положат оружие и смирятся перед волей батюшки-царя.

Бюст Кастуся Калиновского в Минске

Не было пощады у царских сатрапов и к самому Кастусю Калиновскому. Его повесили в Вильно на Лукишской площади. Подобной казни были приговорены сотни партизан. Но еще большая часть оказалась просто перебита и замучена в глухих литвинских лесах да болотах. Среди погибших патриотов Литвы-Беларуси были не только одни поляки и литвины, но и татары, евреи, русские.

Никто не станет спорить с тем, что партизаны Калиновского были настоящими патриотами, борцами за вольность не только одной Литвы-Беларуси, но и всех земель, которые некогда входили в состав Речи Посполитой. Недаром герб группы восставших включал в себя три части. Они представляли символы трех государств. Белый орел символизировал Польшу, Погоня напоминала о Беларуси и Литве, а архангел Михаил указывал на Русь (и Украину). Пароль партизан созвучен и нашим сегодняшним думам: «Кого любишь? – Люблю Беларусь!».