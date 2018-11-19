Почему в Бресте не могут найти водителя на зарплату в полторы тысячи 6 19.11.2018, 9:53

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Сергей Чалый

Фото: tut.by

Брестская область стала лакмусовой бумажкой для экономики страны.

Экономист Сергей Чалый рассказал об экономических особенностях Брестской области, пишет «Солидарность».

Описанная им картина выглядит достаточно пессимистично.

По словам экономиста, проблемы Бреста и области характерны для страны в целом:

— Брестская область, как лакмусовая бумажка для всей страны. Она, видимо, первой чувствует те проблемы, с которыми мы вскоре столкнемся на уровне всей макроэкономики.

Разрыв в доходах никуда не исчез

В результате кризиса последних лет разрыв в развитии между регионами продолжает увеличиваться. И если в прежние годы с возобновлением роста экономики последствия расслоения удавалось нивелировать, то в этот раз улучшение экономической ситуации не решило проблему, отметил эксперт.

Год назад власти поняли, что имеют дело с переходом проблемы в новое качество, а не конъюнктурным моментом, и что с этим нужно что-то делать.

О депопуляции целых регионов говорят уже официально

Деловая активность стала концентрироваться вокруг городов. Это стало особенно заметно после введения льгот для бизнеса в малых городах и сельской местности. В итоге это приводит к депопуляции целых регионов. И этот факт признали уже и на официальном уровне.

Экономист отметил, что высвобождение большого количества рабочих рук в результате очередного экономического спада продолжается. Отток рабочей силы приводит к тому, что инвесторы не могут открывать в регионах новые производства из-за дефицита квалифицированных работников.

Раньше сравнивали с Польшей, теперь — с Украиной

На отток из регионов квалифицированной рабочей силы влияет и трудовая миграция за пределы страны. Сергей Чалый подчеркнул, что новостью в этом вопросе является сокращение роли России на рынке труда в пользу Польши. Кроме того, постепенно растет поток трудовых мигрантов из Беларуси в Украину, что для нас, по мнению эксперта, является нелицеприятным фактом:

— Раньше Лукашенко любил сравнивать экономическую ситуацию в стране с соседями. Сперва была Польша, в которой «инфляция высокая и шахтеры бастуют». Потом поляки ушли далеко вперед и появились балтийские страны. С Россией сравнивать себя было глупо и в итоге осталась страна, в которой идут боевые действия.

За последние два года Брестская область заметно просела

Экономист рассказал об итогах изучения рейтинга конкурентоспособности регионов, который совместно составляют Институт экономики при Минэкономики и ИПМ:

— Феноменом Брестской области является то, что два года назад она занимала второе или третье место по всем показателям экономической активности и привлекательности. А теперь, особенно за последний год, регион потерял очень много позиций.

Эксперт привел несколько примеров. Так, наличие на рынке производства продовольственных товаров крупного и доминирующего игрока в лице «Савушкиного продукта» сильно усложняет жизнь фермерам и малым предприятиям.

Кроме того, проблемным для области стало качество подготовки специалистов:

— Нигде нет такого недовольства качеством подготовки студентов.

Брестчина теряет свою привлекательность на фоне Минска и Минской области с их технопарком и «Великим камнем», отметил Чалый.

О безработице в регионе

— Интересный феномен: официальная безработица очень маленькая. При этом на брестском рынке труда наблюдается огромное превышение предложений вакансий над количеством соискателей. По отдельным позициям до сотен раз доходит. Например, медработников — в 95 раз. В транспортной сфере, которая очень важна для приграничного региона, вакансий в восемь раз больше. Анекдотичный случай, о котором рассказывают сами власти: на 1500 рублей не могут найти водителя. Потому что все они уже работают в каком-то другом месте.