Яцек Чапутович: Мы сделаем все, чтобы поддержать суверенитет Беларуси 2.11.2018, 8:19

Яцек Чапутович

Польша будет настаивать на соблюдении прав человека и политических свобод.

Соблюдение прав человека белорусскими властями – необходимое условие для контактов с ними. Такой комментарий дал «Белсату» министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время официального визита в Беларусь.

Как заявил министр иностранных дел Польши во время Мюнхенской конференции, единственный путь вернуть атмосферу доверия в Европе – это выполнять международное законодательство. Правда, Россия продолжает нарушать его относительно Украины.

«Мы будем делать все, чтобы поддержать суверенитет Беларуси, ее идентичность, обращая внимание на вопросы соблюдения прав человека и политических свобод, которые остаются определенным условием нормализации наших отношений», - заявил Яцек Чапутович.