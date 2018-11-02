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Яцек Чапутович: Мы сделаем все, чтобы поддержать суверенитет Беларуси

  • 2.11.2018, 8:19
Яцек Чапутович

Польша будет настаивать на соблюдении прав человека и политических свобод.

Соблюдение прав человека белорусскими властями – необходимое условие для контактов с ними. Такой комментарий дал «Белсату» министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время официального визита в Беларусь.

Как заявил министр иностранных дел Польши во время Мюнхенской конференции, единственный путь вернуть атмосферу доверия в Европе – это выполнять международное законодательство. Правда, Россия продолжает нарушать его относительно Украины.

«Мы будем делать все, чтобы поддержать суверенитет Беларуси, ее идентичность, обращая внимание на вопросы соблюдения прав человека и политических свобод, которые остаются определенным условием нормализации наших отношений», - заявил Яцек Чапутович.


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