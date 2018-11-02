Константинополь: Беларусь может получить автокефалию по примеру Украины 1 2.11.2018, 15:39

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Решение относительно Украинской церкви можно применить к нашей стране.

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов предположил, что решение Фанара относительно Украинской церкви может быть применены и к Беларуси.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"В данный момент не было обращения к Вселенскому патриархату ни от белорусского государства, ни от белорусской церкви, поэтому вопрос (о предоставлении белорусской церкви автокефалии) не рассматривается. Но если они обратятся, то, конечно, есть возможность, что этот вопрос будет рассматриваться аналогично ( украинскому - Ред.) ", - отметил архиепископ.

Белорусская автокефальная православная церковь намерена официально получить статус автокефалии.

Ранее первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин выразил поддержку в вопросе предоставления томоса об автокефалии Украинской церкви.

"Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", - сказал он.