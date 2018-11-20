Стало известно о еще одной пострадавшей при обвале потолка в ТЦ Минска 20.11.2018, 19:57

Стали известны новые детали уголовного дела по факту обвала потолка в торгово-развлекательном центре «Арена-Сити».

Официальная представительница Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила их агентству "Минск-Новости".

По ее словам, в деле две пострадавшие. Об одной из них стало известно сразу после происшествия. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой. О других пострадавших сначала не было известно. Однако позже выяснилось, что еще одна девушка обратилась к врачам через несколько часов после происшествия. Назначены две судебно-медицинские экспертизы.

Следователи допрашивают сотрудников торгово-развлекательного центра. Они продолжают изучать документацию "Арена-Сити", в том числе проектную, техническую, строительную и другую. Также планируется назначить строительно-техническую экспертизу.

Происшествие случилось 12 ноября около 16 часов. В торгово-развлекательном центре на первом уровне обвалился подвесной потолок из гипсокартона. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров. Вероятной причиной называют обрыв крепления конструкции. По факту происшествия завели уголовное дело.

После этого происшествия началась проверка во всех торгово-строительных центрах.