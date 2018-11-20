Власти сами раскачивают ситуацию 4 20.11.2018, 23:33

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В Беларуси подготовлено повторение «бунта тунеядцев».

В Беларуси началась новая охота на «тунеядцев». Среди первых так называемые «письма счастья» начали присылать исполкомы Шклова, Сморгони и Бобруйска. Граждан, сведений о трудоустройстве которых чиновники не имеют, просят подтвердить свою занятость. Касаться требование будет и тех, кто работает за границей.

«Эти комиссии сейчас ищут себе работу. Они наверняка составляют списки людей, от которых в первую очередь не оплачиваются взносы в фонд социальной защиты населения. И вот они по этой базе идут и проверяют», – говорит «Белсату» правозащитник Леонид Судаленко.

Согласно Декрету № 3, который возник еще в 2015-ом году, безработные более полугода граждане должны выплатить государству специальный налог. Нововведение вызвало волну возмущения в обществе, тогда власти временно приостановили деятельность декрета. Однако уже вскоре появилась его обновленная версия, с обязанностью возместить субсидированные государством услуги.

Так, воздействовать на тунеядцев теперь будут через сферу жилищно-коммунального хозяйства. Уже с первого января безработные должны платить полную стоимость за горячую воду, а с первого октября — также и отопление. 80 процентов тарифа на эти услуги теперь якобы субсидирует государство. При этом расчет будет общий: как для тех, кто попал в список, так и для членов семьи, зарегистрированных в квартире «тунеядца».

«Должны они просто взять и экономику начать в конце реформировать. Инвестиции в страну привлекать. И заниматься именно тем, чтобы экономика работала, а не смотреть в сторону кармана того человека, который не по своей вине оказался в сложной жизненной ситуации», – говорит Леонид Судаленко, правозащитник.

Тем не менее, в проблеме власти якобы не видят своей вины и рапортуют: безработица в Беларуси не достигает даже одного процента. Правда, уровень фактической безработицы по данным Белстата отличается в четыре раза от официально зарегистрированного. Предложение вакансий на рынке труда по официальной информации также превышает спрос. А как на самом деле? Жители Могилева:

«У меня высшее образование, мне предлагают идти каким-то продавцом на три миллиона, с непонятным графиком. Конечно, я не могу пойти на такую работу. Потому что мне нужно и детей из сада забирать, и кружки, и все такое, так я тоже буду считаться тунеядцем».

«Денег не платят, работа же есть».

«Мы никому не нужны. Тем более молодых безработных сколько, я понимаю по своим детям, что непросто. Мои дети, когда словили работу, вы бы видели, как они за нее держатся».

Первые списки так называемых тунеядцев должны быть сформированы до 1-го декабря в этом году, а уже с 1-го января вступает в силу новая версия декрета.