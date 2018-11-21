Главой правительства БНР могла стать женщина 21.11.2018, 8:30

Очень часто патриотки Беларуси выполняли мужские функции – как в разведке, так и в культурной работе.

Хотя многие женщины пожертвовали собой ради белорусского дела во время, когда создавалась Белорусская Народная Республика, им не было места в политике. Тем не менее они рядом с мужчинами, учредителями БНР, боролись за возникновение первого национального государства, сообщает «Белсат».

Алесь Киркевич, журналист, литератор, рассказывает:

«Очень часто эти женщины выполняли мужские функции – как в разведке, так и в культурной работе. Безусловно, рискуя своей жизнью. И потом понесли крест свой после этого».

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