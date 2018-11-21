Сбивший человека в Шереметьево самолет сел в Афинах с поврежденным фюзеляжем 21.11.2018, 11:50

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Лайнер встретили полицейские и сотрудники наземных служб.

«Боинг 737», сбивший человека при вылете из московского аэропорта Шереметьево, сел в Афинах с поврежденным фюзеляжем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта «Элефтериос Венизелос».

Самолет приземлился в 23:50 по минскому времени. Его встретили полицейские и сотрудники наземных служб. При осмотре на внешних элементах фюзеляжа обнаружены биологические следы и повреждения.

В аэропорту добавили, что из-за повреждений полеты этого лайнера решено временно отменить.

Что произошло

Вечером 20 ноября «Боинг 737», вылетевший из аэропорта Шереметьево в Афины, сбил человека при рулении на летном поле. Самолет не стали возвращать, поскольку он не был поврежден.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

По данным «Интерфакса», погибший — житель Армении, которого депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По дороге из Испании в Россию мужчина устроил дебош на борту лайнера.