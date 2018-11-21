«Победа улицы в Киеве станет поражением для Кремля» 21.11.2018, 12:51

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Фото: EPA

Что писали мировые СМИ о первых днях Майдана.

В ноябре 2013 года все ведущие мировые СМИ написали о внезапном внешнеполитическом "сюрпризе" со стороны Украины – решении президента Виктора Януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС в пользу сотрудничества с Россией.

Однако уже через считанные дни фокус внимания западных медиа сместился с оценок евроинтеграционных шансов Украины на колоссальные протесты в Киеве, вызванные как решением властей, так и жестоким разгоном акции Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013-го. Тема Украины вышла на первые полосы мировых газет.

Западные медиа пытались предугадать, удастся ли Януковичу сохранить свое президентское кресло; украинцам – традицию мирных, но результативных протестов; а России – влияние над Украиной.

В пятую годовщину начала акций в Киеве НВ приводит наиболее интересные выдержки из материалов британских, американских и немецких СМИ, посвященных событиям первой недели Майдана – включая первые масштабные митинги 1-2 декабря.

CNN, США, 25 ноября 2013 года

Негодование украинцев – из-за решения их правительства в последнюю минуту отказаться от переговоров с ЕС – в понедельник, 25 ноября, снова привело к столкновениям с полицией в столице Украины, Киеве.

Днем ранее [24 ноября] десятки тысяч протестующих пытались прорвать кордон вокруг правительственных зданий. В обоих случаях полиция ответила дубинками и слезоточивым газом, пытаясь разогнать людей. […]

Янукович сделал свою страну уязвимой для угроз и давления Владимира Путина. Таким и будет его политическое наследие

Президент Украины Виктор Янукович пребывает в крайне затруднительном положении. Оказавшись под жестким экономическим давлением со стороны гигантского соседа Украины – России, требующей от Киева не идти в ЕС, – он также стоит перед ключевым требованием Евросоюза, которое не намерен выполнять: освободить из тюрьмы экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, его заклятого политического противника. [...]

"Янукович решил, что важнее держать Тимошенко в тюрьме, чем интегрировать Украину в Европу, говорил Дэвид Крамер из неправительственной организации Freedom House, базирующейся в США. – Он сделал свою страну уязвимой для угроз и давления Владимира Путина. Таким и будет политическое наследие Януковича, если он не изменит курс".

Der Spiegel, Германия, 1 декабря 2013 года

Киев бунтует. Столица Украины восстала против президента Виктора Януковича. Против главы государства, которого здесь, в центре страны, никогда по-настоящему не хотели видеть легитимным лидером, а скорее рассматривали как представителя государства-оккупанта с востока. Восстание ударило по Януковичу с неожиданным размахом. […]

Если восстание продолжится, Янукович может во второй раз лишиться власти в результате революции

Янукович, видимо, хочет переждать протестную волну. Он надеется, что спокойствие вернется в Киев в понедельник [2 декабря 2013 года], с началом новой рабочей недели. С другой стороны, демонстрации могут разгореться вновь – самое позднее во время рождественских праздников. Мороз и снег еще никогда не останавливали киевлян. Было так же холодно во времена Оранжевой революции, накануне нового 2005 года. Тогда сотни тысяч людей протестовали против манипуляций на выборах, с помощью которых Янукович пытался прийти к власти.

Если восстание продолжится, Янукович может во второй раз лишиться власти в результате революции. В Киеве ему не хватает поддержки. Его главные опорные пункты – далеко от столицы, на юге и востоке, вблизи его родного Донецка. Там популярна и близость Януковича к России. На западе и в столице, однако, 69% граждан, согласно опросам Deutsche Welle, хотят скорее в Европейский Союз.

Четыре года спустя после его избрания в 2010 году президентская власть Януковича на грани фиаско, даже если ему удастся пересидеть волну протестов: экономика в стагнации уже два года, а рейтинг у Януковича – жалкий. Лишь 16,7% опрошенных отдали бы за него свой голос в первом туре выборов. В настоящее время он проиграл бы выборы Виталию Кличко. Президентские выборы 2015 года Янукович также рискует проиграть.

Помощь могла бы прийти из России – в виде миллионов долларов и поддержки президентской кампании. Отказавшись от соглашения об ассоциации с ЕС, Янукович стал крайне зависим от Москвы. Или, как сформулировал министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, "Янукович дрейфует". "Я только не могу понять в каком направлении – на Восток или в бездну", – отметил Бильдт.

New York Times, США, 1 декабря 2013 года

Многие украинцы рассматривают соглашение с Европой как критически важный шаг к более яркому экономическому и политическому будущему, а также как способ освободиться от тисков России и советского прошлого Украины. Сегодняшние протесты против решения [президента Виктора] Януковича отказаться от договоренностей [с ЕС] загоняют Россию в угол.

Протесты инициировали представители нового поколения, испытывающие все большее разочарование из-за того, что их страна застряла в прошлом

Кремль, в течение многих лет поддерживавший Януковича как геополитического союзника, в то же время часто был раздражен им и использовал агрессивное давление, чтобы убедить его не подписывать соглашение [с ЕС]. Теперь же ярость [украинцев] из-за влияния России делает практически невозможной для Януковича предложенную Кремлем альтернативу – вступление в таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Тогда как любой компромисс с протестующими потребует возобновления договоренностей с Европой и ослабления влияния России. […]

В отличие от протестов 2004 года, которые сосредоточились на приходе к власти конкретного лидера [Виктора Ющенко], источником нынешних протестов стал подрыв устремлений миллионов украинцев, считающих европейскую интеграцию шагом к искоренению безудержной коррупции, коренным преобразованиям в системе правосудия и общему улучшению уровня жизни. […]

Адриан Каратницкий, эксперт по Украине из Атлантического совета – аналитического центра в США – говорит, что протесты инициировали представители нового посткоммунистического поколения, которые испытывают все большее разочарование из-за того, что их страна, похоже, застряла в прошлом.

"Еврореволюция – это мобилизация вокруг надежды на развитие Украины по европейскому пути", – подчеркивает Каратницкий.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия, 1 декабря 2013 года

"Это уже не демонстрация, это революция", – эти слова бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, одного из наиболее популярных оппозиционных политиков Украины, могли бы стать девизом последних дней. На 11-й день после отказа Януковича от [сотрудничества с] ЕС, на улицы Киева вышло столько людей, сколько не было со времен Оранжевой революции. Майдан – площадь Независимости в центре города – не смог вместить всю толпу, а шестиполосный Крещатик был забит, как метро в час пик. […]

Колоссальная мобилизация людей после отказа Януковича от его предыдущей политики евроинтеграции оказалась неожиданностью. Киевская оппозиционная среда интеллектуалов, студентов и среднего класса считалась деморализованной после того, как Оранжевая революция, ради которой в 2004-м сотни тысяч вышли на улицы, утонула во внутренних распрях ее руководителей. Теперь же тема Европы внезапно наэлектризовала этих людей. Мобилизация налицо, а вместе с ней и память о 2004 годе – свержении прежнего олигархического режима, а затем пара лет демократии, свободных выборов и плюрализма мнений.

Определяющим теперь будет то, как новое движение справится с этой внезапно приобретенной властью – и с угрозой эскалации насилия в то же время. […]

Какое течение возьмет верх [в рядах Майдана – политики-оппозиционеры либо стихийное общественное движение], будет зависеть от того, удастся ли избежать насилия. Вплоть до позднего вечера воскресенья [1 декабря] этот вопрос казался весьма неопределенным. Большинство демонстрантов и полицейских сперва сохраняли спокойствие, однако всплеск силовых действий возле президентского дворца заставляет задумываться о худшем. Ситуация накалилась уже за прошедшие дни, на фоне сообщений о том, что режим стягивает в столицу полицейские подразделения из Донбасса и Крыма, где население больше склоняется к России, чем к Европе. Фраза "чрезвычайное положение" витает в воздухе.

The Guardian, Великобритания, 2 декабря 2013 года

Виктор Янукович – наиболее значительный из уцелевших выходцев постсоветской политики в Украине. Ему уже удался "камбэк" после одного революционного поражения. Его главные соперники либо опорочены, либо находятся за решеткой. Кремль его обхаживает (и угрожает ему одновременно), а Брюссель – заигрывает. У него было чрезвычайно трудное детство и скудное воспитание в депрессивных промышленных регионах восточной Украины. Сегодня он очень богатый человек, владеющий огромным особняком под Киевом.

Молодые люди, наводнившие улицы и площади украинской столицы и других городов, жаждут его головы. Для них президент – живое воплощение всего того, чего они не хотят видеть в своей стране. Дважды осужденный в юности, Янукович преуспел в бандитском мире украинской политики. Так просто он не уйдет. […]

Янукович руководит неблагополучной, глубоко разделенной, чрезвычайно коррумпированной, крайне бедной страной, имеющей стратегически важное местонахождение – между западной границей России и восточным флангом ЕС. […]

Говорящий с рождения по-русски и научившийся государственному языку лишь после 50 лет из политической целесообразности, Янукович давно считается представителем старого режима и ставленником Москвы. Балансировать ему было непросто – случались и жесткие моменты в отношениях с Кремлем. Однако, как продемонстрировала прошлая неделя [отказ Януковича от евроинтеграции], когда дело доходит до драки, Януковичу гораздо комфортнее – и выгоднее – проводить политику, подобную московской, чем воплощать системные реформы, к которым бы его обязало соглашение о политической ассоциации и режиме свободной торговли с ЕС – украинский президент отверг их [на саммите] в Вильнюсе.

"Технически это революционная ситуация, – говорит Эндрю Уилсон, эксперт по Украине из Европейского совета по международным отношениям. – Его природный инстинкт – атаковать". […]

В середине своего пятилетнего срока Янукович явно угодил в серьезную переделку. Вопрос в том, насколько [она серьезна]? Сможет ли он пережить протесты, стереть в порох демонстрантов, полагаясь на свою тайную полицию и силовые структуры, а также наиболее влиятельных олигархов страны, которые спонсируют его и контролируют значительную часть СМИ? Может ли он полагаться на поддержку Владимира Путина и Москвы? Может ли он обеспечить выплаты по кредитам, чтобы избежать разорения Украины? […]

"Оранжевый" – ругательный термин, вызывающий страх и насмешки в путинской Москве. Уличная победа в Киеве станет поражением для Кремля

Янукович является одним из целого ряда лидеров [подобного толка] – все они авторитарны, относительно популярны, все победили на выборах и позже использовали свой мандат, чтобы поляризировать и разделить общество, вознаградить приспешников и наказать соперников. Все помешаны на контроле, боясь и презирая независимые институты и энергичное гражданское общество. Подобная ситуация сложилась в России, в Турции и в Венгрии. Их лидеры различны, специфичны для своих культур, но обладают многими схожими характеристиками и используют аналогичные методы контроля и принуждения – покупая лояльность, а также карая сопротивление и оппозицию. Если на сегодняшний день вы русский, турок, венгр или украинец – то, согласно мнению этих властных авторитарных правителей, "вы либо с нами, либо против нас".

В 2004 году Оранжевая революция собрала критическую массу людей, равно как и протесты в ходе параллельных кризисов в Сербии (в 2000 году) и в Грузии (в 2003-м), чтобы свергнуть прежние режимы.

Кремль внимательно изучил эти события и вынес из них уроки. "Оранжевый" – это ругательный термин, вызывающий страх и насмешки в путинской Москве. Уличная победа в Киеве станет поражением для Кремля.

The Guardian, Великобритания, 2 декабря

Даже участникам пока неясно, являются ли события временным "разрывом в матрице" или же пиком подлинной революции

Тройка лидеров оппозиции, включая тяжеловеса Виталия Кличко, чемпиона мира по боксу, призвала президента Виктора Януковича уйти в отставку, в то время как часть Киева остается под контролем толп людей, протестующих против власти.

Полиция оставила центр города, а тысячи людей заблокировали входы в правительственные учреждения и вновь собрались на Майдане Независимости.

На данный момент неясно – даже участникам – являются ли события временным "разрывом в матрице" или же пиком подлинной революции. Однако ярость тех, кто вышел на улицы, будет сложно подавить.

BBC, Великобритания, 3 декабря

Украинцы вернулись на улицы спустя девять лет после Оранжевой революции – озвучивая схожие цели, однако с более ожесточенным осознанием реальности.

Какое дежавю! Сотни протестующих вновь отдыхают на полу в спальных мешках, едят и беседуют в помпезном зале Киевского городского совета – так же, как и девять лет назад.

Однако все изменилось, поскольку в этот раз люди не стали дожидаться, пока городская администрация добровольно откроет свои двери. Вместо этого они штурмовали здание, разбили несколько окон и заняли первый этаж. […]

Массовые демонстрации были вызваны решением правительства Виктора Януковича не подписывать широкомасштабное соглашение об ассоциации с Европейским союзом из-за давления со стороны России.

Несмотря на несколько столкновений с полицией, в результате которых десятки людей получили ранения, общее настроение протестующих – скорее мирное.

Однако на центральных улицах Киева теперь почти не увидишь детей, а многие демонстранты одеты в пластиковые шлемы и противогазы. Все это крайне далеко от романтического флера Оранжевой революции. […]

Такая ситуация ставит ключевую проблему перед лидерами оппозиции: как именно изменить систему [власти в Украине] легитимно?

Социальные сети переполнены снимками и видеозаписями того, как "омоновцы" жестоко избивают демонстрантов и журналистов. И нет никаких признаков того, что правоохранители готовы присоединиться к протестующим.

Большинство депутатов все еще поддерживают президента. Во вторник, 3 декабря, они отклонили попытку оппозиции отправить правительство в отставку в парламенте – как и требование провести досрочные президентские и парламентские выборы.

По мере того, как температура падает ниже нуля, вызов для демонстрантов на улицах становится все более и более сложным.

Для костров потребуется больше древесины – чтобы согреть тех, кто стоит на баррикадах, тогда как все больше людей приезжает в Киев из разных уголков страны, чтобы присоединиться к Еврореволюции.