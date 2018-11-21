В Финляндии командующим эскадрильи истребителей ВВС впервые назначили женщину 21.11.2018, 19:16

Инка Нисканен - одна из первых в мире женщин, прошедших подготовку в качестве пилота истребителя.

Военно-воздушные силы Финляндии впервые в своей истории назначили женщину на должность командующего эскадрильи истребителей.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Подполковник Инка Нисканен с нового года будет командовать эскадрильей истребителей в Карельском воздушном командовании ВВС Финляндии.

Нисканен также является за всю историю оборонительных сил Финляндии самым высоким по воинскому званию офицером-женщиной.

Нисканен - одна из первых в мире женщин, прошедших подготовку в качестве пилота истребителя.

44-летняя Нисканен в настоящее время преподает в Военной академии дисциплину "ведение воздушного боя".