Более 10 тысяч минчан перевели на неполный рабочий день и отправили в отпуск за свой счет 6 21.11.2018, 19:43

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При этом еще 23 тысячи человек трудились с целодневными простоями.

В Минске 10,4 тысячи человек в январе-сентябре этого года работали неполный рабочий день и находились в отпуске по инициативе нанимателя. При этом еще 23 тысячи человек трудились с целодневными простоями, рассказали tut.by в Мингорисполкоме.

При этом работников, занятых в режиме неполного рабочего времени и находившихся в отпуске по инициативе нанимателя, в этом году стало на 36,6% меньше в сравнении с январем-сентябрем прошлого года. Аналогичная ситуация произошла с целодневными простоями. В этом году таких трудящихся было на 36,7% меньше, чем годом ранее, — 22,8 тысячи человек.

Средний размер пособия по безработице в Минске в октябре этого года составил 25,53 рубля.

Напомним, в Беларуси ранее определили 48 районов и городов, в которых, по мнению властей, сложнее всего трудоустроиться. В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались в том числе два областных города — Витебск и Брест, а также такие крупные промышленные города, как Бобруйск, Барановичи, Новополоцк.