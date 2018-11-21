закрыть
21 ноября 2018, среда, 22:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

БАТЭ впервые за 11 лет крупно проиграл в чемпионате

1
  • 21.11.2018, 21:23
  • 1,355

«Шахтер» обыграл БАТЭ впервые с 2014 года.

В матче 28-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ на выезде проиграл «Шахтер» (0:3), передает «Трибуна».

До сегодняшнего дня «горняки» в последний раз побеждали борисовчан 29 марта 2014 года (2:0). C тех пор команды провели между собой 13 матчей в чемпионате, Кубке и Суперкубке Беларуси. 5 из них завершились вничью. Во всех остальных случаях побеждал БАТЭ.

Борисовчане уже давно не знали крупных поражений во внутреннем первенстве. 20 июня 2007 года борисовчане дома проиграли «МТЗ-Рипо» (0:3) и с тех пор не допускали осечек с разницей больше, чем в два мяча.


популярное за неделю

Мнение

Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип
Новый «20-й съезд»
Новый «20-й съезд» Игорь Эйдман
Здравствуй, время пугливого Лукашенко!
Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович