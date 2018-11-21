БАТЭ впервые за 11 лет крупно проиграл в чемпионате 1 21.11.2018, 21:23

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«Шахтер» обыграл БАТЭ впервые с 2014 года.

В матче 28-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ на выезде проиграл «Шахтер» (0:3), передает «Трибуна».

До сегодняшнего дня «горняки» в последний раз побеждали борисовчан 29 марта 2014 года (2:0). C тех пор команды провели между собой 13 матчей в чемпионате, Кубке и Суперкубке Беларуси. 5 из них завершились вничью. Во всех остальных случаях побеждал БАТЭ.

Борисовчане уже давно не знали крупных поражений во внутреннем первенстве. 20 июня 2007 года борисовчане дома проиграли «МТЗ-Рипо» (0:3) и с тех пор не допускали осечек с разницей больше, чем в два мяча.