Экономист: По госпредприятиям Беларуси звонит колокол 4 21.11.2018, 23:29

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Фото: tut.by

У государственных предприятий большие проблемы.

Флагман деревообработки – борисовское предприятие «Борисовдрев» – готовится к продаже. Как сообщил Государственный комитет имущества, в настоящее время идут поиски частного инвестора. Многомиллионная модернизация предприятия не принесла результата, и теперь государство пытается сбыть убыточные активы. Подробности в сюжете «Белсата».

«Предприятие «Борисовдрев» скоро сменит собственника. Государство планирует продать контрольный пакет акций».

«Борисовдрев» работает в штатном режиме, работники на заработки и на объем работы не жалуются. О возможной продаже предприятия знают не все, а если знают – то из интернета.

«Даже не слышали, по-моему, нормально все. И платят нормально. Работаем мы хорошо, но говорили, что будут продавать предприятия. А правда это или нет – мы не знаем. Все в интернете написано – прочитайте и узнаете. Но я не думаю, что его продадут так просто. Все же государство столько денег сюда вложило, поэтому так просто его не продадут», – говорят работники предприятия.

«Борисовдрев» – одно из девяти и крупнейшее предприятие деревообработки в Беларуси. Основное производство – деревянные плиты, фанера, спички. В 2008-2014 годах на предприятии провели модернизацию, которая стоила 112 миллионов евро и закончилась провалом. Наказали же за этот провал тогдашнего директора предприятия Владимира Мальцева, который до ареста руководил заводом всего полтора года.

Представители европейских международных институтов, не жалея голосовых связок и нервов, убеждали нашу власть, что время уже закончить заниматься модернизацией, нужно начинать приватизацию. Но приватизация для нашей власти означает потерю контроля над финансами и трудовыми коллективами», – объясняет экономист Николай Масловский.

На сегодня пакет акций «Борисовдрева» почти на 99% принадлежит государству. Одновременно задолженность по кредитам здесь составляет 10,5 миллионов рублей. А модернизация так и не поспособствовала прибыльности предприятия: если в прошлом году убытки «Борисовдрева» составили более 11 миллионов рублей, то за неполный год в этом году уже более 12.

«Продажа акций ООО «Борисовдрев» частным инвесторам – это первая ласточка. Прогнозирую попытки сбыта других убыточных госпредприятий. Ведь нашей власти ничего другого больше не остается – страна не может самостоятельно заработать валюту на выплату внешних кредитов. Или власть будет брать новые кредиты, чтобы выплачивать старые, или продавать госпредприятия», – убежден Николай Масловский.

Попытку продать убыточное предприятие экономисты также называют «ловушкой для инвесторов». Именно по подобной схеме был также приватизирован завод «Мотовело». Позже предприятие государство национализировало, а частный владелец, который его приобрел, сейчас отбывает срок за решеткой.

«Государственная модернизация уже доказала свою неэффективность, говорит экономист Лев Марголин. - Это касается и деревообработки, и молочного производства. Если государство берется что-то модернизировать – это обычно заканчивается большими потерями. Модернизировать безусловно нужно, но делать это должны собственники. […] Многие предприятия надо просто закрывать. То, что происходит с «Борисовдревом» покажет, найдутся ли желающие купить предприятие со всеми его долгами и постараться что-то из него сделать. Но с каждым годом эти ожидания становятся все меньшими. Я думаю, еще 2-3 года, и эти предприятия вообще не будут никому нужны. […] Колокол звонит уже по всем этим предприятиям. Немного раньше или немного позже, если ничего не делать, государственные предприятия тихо умрут».