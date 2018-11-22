Видеохит: Опоссум стал звездой телерепортажа 22.11.2018, 16:41

Животные часто попадают в прямые репортажи.

Дженна ДиАнджелис, журналистка из Нью-Джерси (США), отправилась делать репортаж о дорожных пробках, но даже не подозревала о том, что главным героем её истории станет опоссум, пишет 120.su.

Зверёк, прошедшийся за спиной женщины, привлёк внимание и зрителей, и коллег Дженны, вот только сама она увидела опоссума, лишь когда просмотрела отснятый материал. Особенно всех впечатлили размеры животного, и некоторые даже сравнили его с маленьким медведем.

Впрочем, братья наши меньшие обожают «засвечиваться» в прямых репортажах — увидев камеру и репортёров, животные считают целью всей своей жизни попасть в кадр.