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Александр Глеб стал лидером Клуба Алейникова

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  • 22.11.2018, 19:38
Александр Глеб
Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Он провел 710 матчей на высшем уровне.

Матч чемпионата Беларуси с «Шахтером» (0:3) стал для полузащитника «желто-синих» Александра Глеба 710-м в карьере, передает «Трибуна».

Таким образом, опытнейший игрок стал лидером Клуба Сергея Алейникова, куда включаются белорусские футболисты, которые провели не менее 500 матчей на высшем уровне (элитные дивизионы национальных чемпионатов, Кубки и Суперкубки стран, еврокубки, молодежная и национальная сборные).

Вот как выглядит топ-12 данной престижной номинации:


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