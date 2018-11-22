Александр Глеб стал лидером Клуба Алейникова 1 22.11.2018, 19:38

Александр Глеб

Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Он провел 710 матчей на высшем уровне.

Матч чемпионата Беларуси с «Шахтером» (0:3) стал для полузащитника «желто-синих» Александра Глеба 710-м в карьере, передает «Трибуна».

Таким образом, опытнейший игрок стал лидером Клуба Сергея Алейникова, куда включаются белорусские футболисты, которые провели не менее 500 матчей на высшем уровне (элитные дивизионы национальных чемпионатов, Кубки и Суперкубки стран, еврокубки, молодежная и национальная сборные).

Вот как выглядит топ-12 данной престижной номинации: