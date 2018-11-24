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Итальянская IKEA приютила бездомных собак

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  • 24.11.2018, 14:01
ФОто: twitter

Шведский бренд запустил такую акцию еще несколько месяцев назад.

Особую популярность она обрела с наступлением холодов, пишет «Вокруг света».

Об инициативе стало широко известно после того, как посетительница магазина Мартина Тача поделилась видео на своей страничке в Facebook. Другие покупатели тоже охотно делятся у себя в соцсетях снимками четвероногих, которые нежатся на теплых ковриках.

IKEA предоставила собакам не только крышу над головой, но и корм, а некоторые животные даже нашли себе среди покупателей новых хозяев.

«Бродячие собаки – распространенная проблема на Сицилии, и IKEA всегда относилась с сочувствием к таким животным, – говорят представители компании. – В частности, много бездомных собак слоняются по автостоянки рядом с нашим магазином в Катании. И мы решили как-то помочь им пережить зиму».

Также IKEA проводит акцию «Home for Hope» («Домой за надеждой») с целью мотивировать людей взять себе бездомную собаку. Для этого в выставочных залах магазина вешают фотографии животных, которые ищут новый дом.


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