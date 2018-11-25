Видеофакт: В Гродно продают эксклюзивный Rolls-Royce Silver 25.11.2018, 14:54

Фото: s13.ru

Авто конфисковали на границе у россиянина.

В начале мая Гродненские таможенники в пункте пропуска «Берестовица» выявили автомобиль с видоизмененным идентификационным номером. Правда, это был совсем не рядовой автомобиль, а Rolls-Royce Silver Spur 1985 года выпуска, который направлялся в Испанию на выставку, сообщает s13.ru.

При проведении таможенного контроля должностными лицами было установлено несоответствие VIN-номера на автомобиле и указанного в техническом паспорте. Экспертиза подтвердила, что он был действительно изменен: вторичная маркировка нанесена на два знака номера путем зачеканивания рельефа.

Фото: s13.ru

Весной Rolls-Royce оценили в 60 тысяч белорусских рублей и изъли, а сейчас ТД «Восточный» продает с аукциона этот автомобиль с площадки в Гродно за 67 574 рублей. Т.е. за 33-летний автомобиль на старте промят $32100 в эквиваленте.

«Легковой автомобиль, 4-х дверный седан, состояние удовлетворительное: сколы, царапины ЛКП, коррозия правой задней арки, облицовка салона и обивка сидений потерты, АКБ разряжена, двигатель запускается, видоизменен VIN-номер», – отмечается в описании.

Что касается пробега, то он соответствует 3-4 летнему бюджетнику, который колесит наши дороги — всего 49 тыс. километров. В баке осталось 40 литров топлива, за которое нужно будет доплатить по 1,49 руб. за литр. Учитывая сегодняшнее подорожание, экономия составит 1,6 руб.

Посетители площадки конфиската на «Южном» рынке сразу обращают внимание на машину, рассматривают и фотографируются на ее фоне.

Аукцион по продаже этого уникального автомобиля пройдет в ближайшую среду, 28 ноября. Записывайте номер лота — 3987. Но помните, в ближайшие годы вы не сможете снять авто с учета. Перебитый VIN как бы намекает — перекупам не беспокоить.