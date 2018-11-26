Автобус с туристами съехал в кювет под Кобрином 26.11.2018, 21:59

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Несколько человек получили ушибы.

ДТП на трассе М12 произошло 26 ноября около семи часов утра. Автобус "Неоплан" под управлением 42-летнего жителя Минска двигался со стороны погранперехода "Мокраны" в направлении Кобрина.

В салоне автобуса находились 47 человек – жители разных городов Беларуси, которые возвращались с экскурсионного тура во Львов, сообщили БелТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, на 17-м километре дороги водитель не учел погодных условий, проявил невнимательность, отвлекся от управления и съехал в кювет.

По неподтвержденной информации, несколько человек получили ушибы. Автобус, который принадлежит одному из транспортных предприятий Минска, получил незначительные механические повреждения.

Проводится проверка.