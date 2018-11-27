Томос для Украины: в Стамбуле начинается синод Вселенского патриархата 27.11.2018, 10:32

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В нем принимает участие замглавы администрации президента Украины.

27 ноября в Стамбуле начинается трехдневное заседание синода Вселенского патриархата, на котором, как ожидается, примут решение об утверждении Томоса об автокефалии для Украинской православной церкви, сообщает УНИАН.

Как сообщалось, Синод патриархата объявит дату заседания Объединительного собора в Украине, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля.

Это должно произойти в декабре.

Заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса.