Сербия предъявила Косово ультиматум 28.11.2018, 8:46

2,701

У властей Косово есть 90 дней на пересмотр решения о новых пошлинах на сербскую продукцию.

Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что правительство подало жалобу на торговые пошлины Косово в Организацию соглашения стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену (CEFTA).

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на национальное телевидение Сербии.

По ее словам, документ был адресован секретариату CEFTA, а также миссии ООН в Косово (UNMIK) и генсеку ООН.

Премьер отметила, что теперь у властей Косово есть 90 дней на пересмотр решения о 100-процентных пошлинах на сербскую продукцию.

«Они с завтрашнего дня, даты официального приема нашей заявки, имеют 90 дней на то, чтобы решить проблему, которую устроила Приштина нарушением соглашения CEFTA путем прямых консультаций совместной комиссии», - проинформировала Брнабич.

Отмечается, что Косово под контролем миссии ООН в январе стала на год председательствующим членом CEFTA.