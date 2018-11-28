Россия разместит в Крыму еще один дивизион С-400 5 28.11.2018, 13:37

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В его зону действия попадает воздушное пространство семи областей Украины.

В аннексированном Россией Крыму уже дислоцированы три дивизиона С-400. Новая зенитная ракетная система заступит на дежурство в ближайшее время, сообщили в Минобороны РФ, передает dw.com.

Россия разместит в аннексированном у Украины Крыму еще один дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400. "В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", - сообщил в среду, 28 ноября, представитель Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

Он отметил, что ранее этот дивизион успешно выполнил стрельбы на полигоне в Астраханской области.

Решение о переброске в Крым еще одного дивизиона С-400 принято на фоне нового обострения, вызванного нападением России на украинские корабли в Керченском проливе.

До сих пор на дежурстве в Крыму находились три дивизиона С-400. Они дислоцированы в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя. Радиус действия систем составляет 400 километров. В их зону действия попадает воздушное пространство Херсонской и Запорожской области и частично воздушное пространство Одесской, Николаевской, Криворожской, Днепропетровской и Кировоградской областей, а также часть воздушного пространства Молдавии, Румынии и Турции.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты и может применяться против наземных объектов. Комплекс способен поражать цели на высоте до 30 километров.