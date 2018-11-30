Белорусская часовня в Лондоне получила архитектурный «Оскар» 30.11.2018, 8:25

Она стала лучшим религиозным зданием года.

Белорусская мемориальная часовня в Лондоне признана лучшим религиозным зданием года на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме (крупнейший международный форум, аналогичный «Оскару» в кино). Об этом на своей странице в Facebook сообщило архитектурное бюро Spheron Architects, которое разработало проект здания.

— Я так счастлив, что имя «Беларусь» услышали более двух тысяч архитекторов со всего мира, — поделился с tut.by архитектор часовни Цзывай Со (Tszwai So). — Ведь всемирный фестиваль архитектуры — самая крупная в мире конференция для архитекторов.

Конкурентами белорусской часовни в Лондоне были восемь религиозных построек из Турции, Ирана, Австралии, Таиланда, Индии, Сингапура и Португалии. Оценивали их архитекторы, известные всему миру. Среди них — «ведущий архитектор своего поколения» Дэвид Аджайе, Мануэль Готран, Мохсен Мостафави, Натали де Врис и другие. Белорусскую мемориальную часовню в британской столице они посчитали лучшей.

Кроме этого, часовня, будет бороться за победу в номинации «Лучшее использование древесины». А полученный титул лучшего религиозного здания дал право претендовать на звание «Всемирного здания года». Результаты оценки жюри станут известны к вечеру 30 ноября.

— Я очень рад. Не только потому, что это здание — единственная религиозная постройка из Великобритании, которая была номинирована на премию. Это также и единственное белорусское здание-финалист. Ведь я считаю, что оно и британское, и белорусское, — рассказывал после номинации на премию Цзывай Со. — Быть финалистом — уже большая честь для меня. Я не рассчитываю на победу, но то, что моя работа будет рассмотрена среди девяти лучших религиозных зданий мира этого года, придает гордости и счастья.