Анна Фотыга: Необходимо усилить санкции против России 3 30.11.2018, 14:44

Анна Фотыга

Евродепутат осудила военную агрессию РФ в Азовском море.

Глава Комитета по безопасности и обороне Европейского Парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга выпустила заявление по поводу агрессии России в Керченском проливе. Заявление размещено на официальном сайте политика (перевод - Charter97.org).

- Я самым решительным образом осуждаю агрессивную позицию, которую недавно заняла и продолжает занимать Российская Федерация по отношению к Украине. Эти действия ставят под вопрос международные принципы, такие как свобода судоходства и международной торговли. Недавние военные действия российского флота в Азовском море являются еще одним свидетельством откровенно враждебного отношения России к территориальной целостности Украины, международному законодательству и к Конвенции Организации объединенных наций по морскому праву.

Как глава Миссии Комитета по безопасности и обороне в Мариуполе я лично недавно была свидетелем незаконных притеснений украинских торговых судов, что является абсолютно неприемлемым. Развязав боевые действия, Россия совершила новый виток агрессии, что угрожает безопасности в Азовском море, Черном море и Европе в целом.

В недавней резолюции по ситуации в Азовском море Европейский парламент еще раз твердо высказался за прекращение противостояния и призвал к прекращению незаконной аннексии Крыма и российской оккупации юго-восточных областей Украины.

Реакция Евро-Атлантического сообщества на продолжающуюся агрессию России в Европе должна быть единой, быстрой и решительной. Ответ Запада должен быть всеобъемлющим, непоколебимым и включать усиление санкций против России.

Санкции должны действовать до тех пор, пока Россия не откажется от своего незаконного агрессивного отношения к соседям и не начнет соблюдать фундаментальные принципы международного права.