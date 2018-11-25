Россияне применили оружие против корабля ВМС Украины 25.11.2018, 21:44

На борту украинского корабля есть раненый.

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые начали движение на выход из Керченского пролива, были обстреляны россиянами. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщил в Facebook представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"На выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля ВМС Украины. На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими '' территориального моря РФ'' около Крыма", – написал он.

Сегодня представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

"Из соображений безопасности" Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидают прохода через Керченский пролив. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, следующих в Мариуполь, готовы к возможной высадке российского десанта.

В ВМС ВС Украины сообщили, что украинские корабли начали движение на выход из Керченского пролива и преследуются россиянами.