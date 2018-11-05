Синоптики: На неделе будет тепло и почти без осадков 5.11.2018, 12:38

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Осень продолжает радовать.

На этой неделе будет преимущественно без осадков и тепло для этого времени года. Влияние на погоду в Беларуси будет оказывать антициклон, обосновавшийся над центральными областями европейской России. Об этом tut.by рассказали в Белгидромет Минприроды.

Во вторник, 6 ноября, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен туман. Температура воздуха минимальная ночью +3...9°С, по востоку страны при прояснениях она понизится до 0...+2°С, максимальная температура днем составит от +7°С по востоку до +15°С в юго-западных районах страны.

В среду, 7 ноября, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от -2°С по востоку до +8°С по западу страны, максимальная температура днем по стране в основном +6...12°С, лишь в юго-западных районах +13...15°С.

В четверг, 8 ноября, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от -3°С в восточных районах до +6°С по западу страны, максимальная днем +5...10°С, в юго-западных районах +11...14°С.

В пятницу, 9 ноября, без существенных осадков. Местами туман. Температура воздуха минимальная ночью составит -2...+5°С, максимальная температура днем +4...10°С, в юго-западных районах до +12°С.