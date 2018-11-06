Топ-7 фильмов о покере 6.11.2018, 11:00

Фильмы о покере такие же непредсказуемые и захватывающие, как и сам процесс игры.

Покер — увлекательная и непредсказуемая игра, поклонники которой есть по всему миру. Фильмы о покере такие же непредсказуемые и захватывающие, как и сам процесс игры.

Их снимают в разных жанрах и с разной степенью важности покера в сюжете: иногда он тонкой нитью проходит сквозь всю картину, иногда — становится поистине судьбоносным в истории персонажей.

Korrespondent.net подобрал лучшие фильмы о легендарной игре. Блеф, интриги, деньги, трофеи — всё это существует не только за игральным столом, но и в жизни главных героев. Oстаётся устроиться поудобнее и вникнуть в их истории.

«Шулера», 1998

Один из лучших фильмов о покере, по мнению самих покеристов. В центре сюжета картины — пара карточных мошенников в мире подпольного покера в Америке, которых играют молодые Мэтт Деймон и Эдвард Нортон. Они лучшие друзья и отлично работают в паре. Но в этот раз им предстоит сразиться с самыми серьёзными оппонентами, а на кону, как водится, жизнь главных героев.

«Большая игра», 2017

Симпатичная экранизация автобиографической книги Молли Блум «Игра Молли». Девушка стала известной благодаря организации приватных игр в США. В её покерные комнаты были вхожи звёзды Голливуда и многие профессиональные покеристы. Картина отлично передаёт атмосферу таких покерные вечеринок, в которых развитие ситуации так же непредсказуемо, как в самой игре.

«Карты, деньги, два ствола», 1998

Потрясающий фильм с прекрасно подобранным актёрским составом. Популярные в конце 20-го века гангстерские мотивы, отсутствие цензуры и лихо закрученный сюжет, приправленные чёрным юмором. История о четырёх друзьях, ставших друг другу ещё роднее после крупного карточного проигрыша, оценивается кинозрителями на 9 из 10. Сама игра на экране возникает редко, но то, что она является сердцем картины, бесспорно даёт фильму место в этом списке.

«Казино Рояль», 2006

Знаменитый агент разведки в этой картине получает первое своё задание, частью которого является ответственный карточный турнир с главарём террористических группировок. Напряжённая игра, захватывающие спецэффекты, драки, погони на дорогих машинах не дают расслабиться на протяжении всей ленты. Эта часть «бондианы» входит в тройку самых прибыльных фильмов об агенте 007.

«Цинциннати Кид», 1965

Реальная история об одном из лучших игроков в покер времён Великой депрессии. Эрик Стоунер по прозвищу «Цинциннати кид» хочет добиться успеха и уважения среди игроков в покер. Для этого ему нужно обыграть старого профи Лэнси Говарда и научиться обманывать соперника даже в случае, если у него есть все карты для выигрыша.

«Мэверик», 1994

Фильм о покере, сюжет которого разворачивается на Диком Западе. Главный герой Брет Мэверик — обаятельный и правдивый игрок. Он редко блефует и никогда не мошенничает, но всей душой хочет принять участие в турнире по покеру. И, о чудо, он побеждает в нём всех соперников! Но дело происходит на Диком Западе, а значит, просто так он не заберёт свой выигрыш. Его нужно найти, отобрать, сохранить, а уже потом им распоряжаться.

«Везунчик», 2007

Профессиональный игрок в покер беспринципен и решителен за столом, а в повседневной жизни скрытен и скромен. Он чётко идёт к своей цели — главному турниру, но по дороге встречает очаровательную певицу. Покорить сердце любимой дамы, обыграть отца за карточным столом — что ещё предстоит сделать главному герою, чтобы называться везунчиком?

Этот список фильмов далеко не полный, и сейчас буквально каждый год появляются новые картины — как игровые, так и документальные. Покер продолжает быть интересным для зрителей. Они переживают все хитросплетения сюжетов, представляя себя в роли героя, который удобно расположился за покерным столом с картами в руках.