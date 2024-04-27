Минчанин сдал в ломбард телевизор, чтобы сходить на свидание 5 27.04.2024, 17:42

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Пропажу бытовой техники заметили его родители-пенсионеры.

Минчанин вынес из дома телевизор и сдал его в ломбард. Пропажу заметили родители-пенсионеры, с которыми он проживал, и обратились в милицию.

«Заработанные» деньги мужчина собирался потратить на свидание с возлюбленной, но план провалился — его задержали.

Известно, что мужчине 40 лет, он нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

Против минчанина возбуждено уголовное дело за кражу.