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В Бресте проходит новый массовый суд по «политической» статье

  • 10.05.2024, 11:20
В Бресте проходит новый массовый суд по «политической» статье

На скамье подсудимых оказались восемь человек.

Восемь человек судят за участие в «протестном хороводе» в Бресте в 2020 году, сообщает правозащитный центр «Вясна».

На скамье подсудимых оказались Никита ВойтюкВасилий АлексеюкГлеб КлимовичВиталий ВарфоломеевАлександр ТысевичЮлия ШароноваНиколай Никитюк и Максим Соболев. Их всех обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок).

Поводом для уголовного преследования стало участие брестчан в «протестном хороводе» на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова в Бресте в 2020 году. За эту акцию уже осудили более 137 человек.

«Протестный хоровод» в Бресте. Фото: скриншот наружной камеры наблюдения
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