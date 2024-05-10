Встречались ли спутники SpaceX на орбите с НЛО: Илон Маск ответил на вопрос 1 10.05.2024, 10:50

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И рассказал об инопланетянах в Млечном Пути.

Генеральный директор и основатель компании SpaceX Илон Маск принял участие в Глобальной конференции Института Милкена, где пообщался с основателем организации, финансистом Майклом Милкеном о потенциальных инопланетянах, пишет Space.

Во время общения Милкен спросил у Маска, как он относится к вступительному монологу многих фильмов «Звездный путь», в котором говорится, что миссия звездолета «Энтерпрайз» заключается в поиске новых новых форм жизни и новых цивилизаций. Маск ответил, что это действительно хорошая идея.

Маск считает, что если люди отправят зонды в далекий космос, то вероятно смогут обнаружить остатки давно исчезнувших внеземных цивилизаций. Также владелец SpaceX заявил, что его часто спрашивают о том, верит он ли, что инопланетяне посещали Землю. При этом Маск утверждает, что это очень распространено мнение и многие люди верят в то, что инопланетяне находятся среди нас.

Маск сказал, что он не верит в посещение нашей планеты представителями внеземных цивилизаций. По его словам, несмотря на тысячи спутников SpaceX на орбите, он ни разу не видел никаких убедительных доказательств внеземной жизни или каких-либо потенциальных космических аппаратов, управляемых внеземным разумом. Маск добавил, что еще никогда ни одному из спутников не приходилось проводить маневр уклонения, чтобы не столкнуться с НЛО.

В то же время основатель SpaceX заявил, что он готов рассмотреть возможность того, что инопланетяне посещали Землю, если ему покажут убедительные доказательства. Но пока таких нет, сказал Маск.

Генеральный директор SpaceX считает, что если инопланетная развитая цивилизация существовала в течение миллиона лет, то она должна была заселить весь Млечный Путь, но этого не произошло. Маск считает, что причина этого заключается в том, что такие цивилизации являются нестабильными и встречаются очень редко.

«Мы действительно должны думать о человеческой цивилизации как о крошечной свече в огромной темноте. И мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что эта свеча не погаснет», — сказал Маск, имея в виду потенциальное будущее нашей цивилизации.

Несмотря на то, что спутники Starlink компании SpaceХ никогда не проводили маневры уклонения, чтобы не столкнуться с НЛО, они регулярно уклоняются от обломков космического мусора на орбите. Согласно данным SpaceX, например, в период с 1 июня по 30 ноября 2023 года спутники выполнили 24 410 маневров по предотвращению столкновений с космическим мусором или с другими спутниками.