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В США рассказали про новые поставки вооружений Украине

  • 10.05.2024, 10:40
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В США рассказали про новые поставки вооружений Украине

Будут в ближайшие недели.

Соединенные Штаты планируют объявить о новых партиях военной помощи для Украины в ближайшие недели.

Как сообщает «Европейская правда», об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

По словам представителя Госдепа, что Вашингтон может сделать как партнер Киева – это продолжать его военную и экономическую поддержку, «и прежде всего сделать все, что в наших силах, чтобы Украина могла стоять на своих двух ногах».

«Я могу заверить, что в ближайшие несколько недель будет больше объявлений», – отметил Миллер.

Учитывая это, представитель Госдепа напомнил о недавно принятом пакете дополнительного финансирования Украины в Конгрессе.

Ранее Миллер заявил, что Соединенные Штаты работают над подготовкой нового пакета оборонной помощи для Украины в рамках предоставленного Киеву финансирования.

Перед этим глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

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