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CNN: Россияне в ближайшие недели начнут масштабное наступление

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  • 10.05.2024, 9:49
  • 8,528
CNN: Россияне в ближайшие недели начнут масштабное наступление

Получены данные западных разведок.

В ближайшие несколько недель Россия усилит наземные и воздушные атаки на Украину, используя время, когда еще не поступила военная помощь США.

Об этом телеканал CNN сообщает со ссылкой на трех знакомых с разведывательными данными чиновников.

Источники рассказали телеканалу, что Россия пытается максимально использовать в своих интересах время между утверждением США пакета военной помощи и ее фактическим поступлением на фронт.

Собеседники признали, что месяцы задержки утверждения помощи привели к реальным потерям Украиной как людей, так и территорий.

Теперь россияне, по мнению западных и украинских чиновников, планируют масштабное наступление в начале лета. Для этого в РФ продолжили частичную мобилизацию.

Один из военных чиновников США, оценивая перспективы Украины в ближайшие недели даже с учетом военной помощи, сказал CNN: «В лучшем случае - удерживать линию фронта».

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